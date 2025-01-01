Richterin Barbara Salesch
Folge 769: Ehekrach
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nach einem Ehekrach flüchtet Doris ins Schlafzimmer und schreit um Hilfe. Die Polizei kann kurz darauf die sichtlich verängstigte und misshandelte Ehefrau befreien. 2. Fall: Als Melanie mit ihrer Stiefmutter im Auto verunglückt, wird sie schwer verletzt. Melanie ist sicher, dass Alexandra sie aus dem Weg räumen wollte, um so ihren Vater Darius für sich allein zu haben.
