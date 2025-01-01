Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein Ehemann dreht den Geldhahn zu

SAT.1Staffel 5Folge 770
Ein Ehemann dreht den Geldhahn zu

Ein Ehemann dreht den Geldhahn zuJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 770: Ein Ehemann dreht den Geldhahn zu

44 Min.Ab 12

1. Fall: Wie selbstverständlich nimmt sich Anita 5000 Euro aus der Kasse ihres Mannes Hans, dabei ist die Ehe nur noch ein Scherbenhaufen. Die geldgierige Anita hat angeblich nicht mitbekommen, dass sich ihr Mann längst von ihr getrennt hat! 2. Fall: Mit einem Messerstich in der Schulter endet für Sandin das Schäferstündchen mit Nadine - genau in dem Moment, als ihr Mann nach Hause kommt. Wollte sie ihren Ehebruch durch eine Vergewaltigungsgeschichte vertuschen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen