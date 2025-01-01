Ein Ehemann dreht den Geldhahn zuJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 770: Ein Ehemann dreht den Geldhahn zu
44 Min.Ab 12
1. Fall: Wie selbstverständlich nimmt sich Anita 5000 Euro aus der Kasse ihres Mannes Hans, dabei ist die Ehe nur noch ein Scherbenhaufen. Die geldgierige Anita hat angeblich nicht mitbekommen, dass sich ihr Mann längst von ihr getrennt hat! 2. Fall: Mit einem Messerstich in der Schulter endet für Sandin das Schäferstündchen mit Nadine - genau in dem Moment, als ihr Mann nach Hause kommt. Wollte sie ihren Ehebruch durch eine Vergewaltigungsgeschichte vertuschen?
