SAT.1Staffel 5Folge 772
44 Min.Ab 12

1. Fall: Heike machte im nahe gelegenen Wald einen grausigen Fund: die Leiche ihrer Tochter Anke. Die Polizei findet jedoch heraus, dass sich die junge Frau im Keller des Elternhauses erschossen hat. Warum wollte Heike den Selbstmord vertuschen? Fall 2: Mit seinen hellseherischen Fähigkeiten will Murat geholfen haben, den entführten Manuel zu befreien. Ist er wirklich ein übersinnlicher Helfer oder doch nur ein Scharlatan?

SAT.1
