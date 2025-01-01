Richterin Barbara Salesch
Folge 778: Nachhilfestunde
44 Min.Ab 12
1. Fall: Während einer Nachhilfestunde soll die Lehrerin Katja von Marco und Dennis vergewaltigt worden sein. Die beiden Schüler behaupten, dass sie sich rächen wollte, weil die beiden ihr Angebot, Prüfungslösungen gegen Sex, einfach ausschlugen! 2. Fall: Nach einem heftigen Streit zwischen Sabine und Tanja stehen Sabines Haare plötzlich in Flammen. Nun beschuldigen sich die ehemaligen Busenfreundinnen gegenseitig, das Feuerzeug an die Haarspritzen gehalten zu haben.
