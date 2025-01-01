Tödlich: Adventure-Tour mit KrokodilJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 781: Tödlich: Adventure-Tour mit Krokodil
44 Min.Ab 12
1. Fall: Thomas wurde bei einer Adventure-Tour in Australien von einem Krokodil zerfleischt; sein Freund Maurice konnte sich ans Ufer retten. Hat Reiseleiterin Janette die beiden nicht vor der Gefahr gewarnt? 2. Fall: Handwerker Robert renoviert ein Luxusappartement. Als Susanne, eine entfernte Bekannte des Wohnungsinhabers, zu Besuch kommt, nimmt er die Identität des Millionärs an und soll auch zwei Rolex-Uhren gestohlen haben.
