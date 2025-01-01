Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Gasvergiftung

SAT.1Staffel 5Folge 787
Gasvergiftung

GasvergiftungJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 787: Gasvergiftung

44 Min.Ab 12

1. Fall: Das reiche Ehepaar Grüber stirbt an einer Gasvergiftung. Hat der Gas- und Wasserinstallateur Werner Vierbrock geschlampt? 2. Fall: Nach einem Streit mit ihrem Nachfolger Norbert Süßholz bricht Beate Langer in ihrem ehemaligen Büro mit einer Platzwunde am Kopf zusammen. Hat Norbert sie absichtlich oder nur aus Notwehr gegen die Wand geworfen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen