Richterin Barbara Salesch

Tod in der Pfandleihe

SAT.1Staffel 5Folge 788
Folge 788: Tod in der Pfandleihe

44 Min.Ab 12

1. Fall: Hartmut Früh stirbt bei einem Raubüberfall auf seine Pfandleihe an einem Herzinfarkt. Der Räuber erbeutet Schmuck und Goldmünzen im Wert von 100.000 Euro. War Hartmuts Schwiegersohn Pascal der Täter? 2. Fall: Nach einem Schlag auf den Kopf wird Robert ohnmächtig. Als er wieder zu sich kommt, ist er an eine Brücke gefesselt und muss die ganze Nacht bei Minustemperaturen im Freien ausharren. Wollte sich Christoph, der Ex-Freund seiner Freundin Valerie, an ihm rächen?

