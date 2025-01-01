Richterin Barbara Salesch
Folge 791: Zoff unter Freundinnen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Eva entgeht nur knapp dem Tod, als sie von einem Auto angefahren wird. Wurde sie wirklich von ihrer Freundin Beate auf die Straße gestoßen? 2. Fall: Sebastian, Mitarbeiter einer Tabakfirma, soll brutal auf die Kioskbesitzerin Elisabeth losgegangen sein - nachdem er einen Automaten geknackt hat. Er behauptet, dass er damit gar nichts zu tun hat.
