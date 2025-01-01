Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Eifersuchtswahn

SAT.1Staffel 5Folge 802
Eifersuchtswahn

Richterin Barbara Salesch

Folge 802: Eifersuchtswahn

45 Min.Ab 12

1. Fall: In seinem Eifersuchtswahn setzt Sven den Privatdetektiv Erdal auf seine zukünftige Frau Tara an. Der Ermittler findet angeblich heraus, dass Tara ihren Freund betrügt. Als Sven die Beweisfotos sieht, prügelt er aus lauter Frust auf Erdal ein... 2. Fall: Auf der Suche nach seiner Schwester kommt Kanaggs aus Sri Lanka illegal nach Deutschland. Um zu überleben, bricht er bei Familie Höffner ein. Bei seiner Flucht soll er Vater Axel Höffner schwer am Kopf verletzt haben.

