Richterin Barbara Salesch
Folge 818: Rache am Nachbarn
44 Min.Ab 12
1. Fall: Antonella soll sich böse an ihrem Nachbarn Daniel gerächt haben: Hat sie dem Lkw-Fahrer Sekundenkleber auf die Türklinke geschmiert, weil er sie im Negligé vor der ganzen Hausgemeinschaft bloßgestellt hat? 2. Fall: In einem Wutanfall soll Hartmut die Radmuttern am Wagen seiner Frau Anja gelöst haben. Es kommt zu einem Unfall, bei dem der Berufsschüler Deniz für den Rest seines Lebens entstellt wird.
