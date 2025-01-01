Richterin Barbara Salesch
Folge 819: Bombendrohung
44 Min.Ab 12
1. Fall: Als Christian das Garagentor schließen wollte, rollte sein in der abschüssigen Auffahrt abgestellter Wagen los und quetschte ihn ein. Um den Unfalltod ihrer Freundin, den Christian zu verantworten hat, zu rächen, soll Viktoria die Handbremse gelöst haben. 2. Fall: Irene steht mit einer Sprengstoffweste völlig verzweifelt in einer Bank. Ihre Drohung: Sollte sie kein Geld bekommen, zündet ein Erpresser die Bombe ...
