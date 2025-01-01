Richterin Barbara Salesch
Folge 821: Schlangenphobie
44 Min.Ab 12
1. Fall: Maja soll ihrer Mutter Doris, die an einer Schlangenphobie leidet, eine Kornnatter durch den Briefkastenschlitz in die Wohnung gesetzt haben. Doris geriet in Panik, stürzte und verletzte sich schwer. 2. Fall: Oliver ist angeklagt, nach einer Betriebsfeier die Freundin eines Angestellten vergewaltigt zu haben. Doch weder im Wagen des Geschäftsmannes noch in der Wohnung von Pia werden auch nur die geringsten Hinweise auf das Verbrechen gefunden.
