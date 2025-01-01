Richterin Barbara Salesch
Folge 829: Fahrstuhl ins Nichts
44 Min.Ab 12
1. Fall: Als sich die Fahrstuhltür öffnet, macht Franka instinktiv einen Schritt nach vorn und stürzt aus der 8. Etage ins Nichts. War ihr Tod ein Unfall, weil Techniker Bernd das Absperrband am falschen Fahrstuhl angebracht hat? Oder steckt ein Mordanschlag dahinter? 2. Fall: Bardame Siskia soll ihrer besten Freundin Melanie ein Cabrio gestohlen haben. Ist Siskia neidisch auf ihre alte Kollegin, weil die es geschafft hat, dem Rotlichtmilieu zu entfliehen?
