SAT.1Staffel 5Folge 842
Folge 842: Verhinderte Abtreibung

45 Min.Ab 12

1. Fall: Immer wieder soll Andreas von seinen Kumpels Tobias und Peter ins Wasser gedrückt worden sein. Vor Gericht verharmlosen die Angeklagten die Story, Andreas taucht gar nicht erst auf. Wurde er aus dem Weg geräumt? 2. Fall: Acht Tage lang wird die schwangere Jessica gefangen gehalten. Hat ihr Freund Tom sie wirklich in einem kleinen Zimmer an ein Bett gekettet, weil er eine Abtreibung verhindern wollte?

SAT.1
