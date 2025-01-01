Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Fressorgie

SAT.1Staffel 5Folge 847
Fressorgie

Richterin Barbara Salesch

Folge 847: Fressorgie

44 Min.Ab 12

1. Fall: Imbissbesitzer Karl wurde entführt und zu einer Fressorgie gezwungen. Immer wieder zwingt eine maskierte Person ihn, Unmengen an Nahrung zu verschlingen... 2. Fall: Kaltblütig soll die inhaftierte Heidrun ihrer Mitgefangenen Uta die Hände zwischen die Walzen einer Heißmangel gedrückt haben. Wollte sich die bis dahin unbescholtene Frau rächen, weil sie von der gefürchteten Anführerin im Frauenknast schikaniert wurde?

Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

