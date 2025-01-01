Richterin Barbara Salesch
Folge 852: Der Vertrauenslehrer
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die 16-jährige Mara soll von ihrem Vertrauenslehrer Ralf Nonnast in seine Wohnung gelockt und zum Sex gezwungen worden sein. Schon Monate zuvor soll er eine Schwärmerei des Mädchens ausgenutzt und erotische Fotos von ihr gemacht haben. 2. Fall: Nichtsahnend stürzt Raphael mit seinem Mofa in ein fünf Meter tiefes, leeres Wasserauffangbecken. Danach sieht Thorsten, mit dem er seit geraumer Zeit um die selbe Frau streitet, hämisch nach unten, hilft ihm aber nicht ...
