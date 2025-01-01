Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rivalisierende Schwestern

SAT.1Staffel 5Folge 865
Folge 865: Rivalisierende Schwestern

44 Min.Ab 12

1. Fall: Wie im Wahn soll Jennifer ihrer eigenen Schwester Lisa mehrmals in den Unterleib gestochen haben. Konnte sie nicht verkraften, dass ihr Ex-Freund Marc sie wegen Lisa verlassen hat? 2. Fall: Auf einer Party soll Dennis die Dekorateurin Miriam in ein Hinterzimmer gelockt und vergewaltigt haben. Doch Dennis beteuert, dass die junge Frau freiwillig mit ihm Sex hatte.

