Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Versicherungsbetrug

SAT.1Staffel 5Folge 869
Versicherungsbetrug

VersicherungsbetrugJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 869: Versicherungsbetrug

45 Min.Ab 12

1. Fall: Durch eine gewaltige Gasexplosion wird Martins Haus völlig zerstört. Hat er die Explosion absichtlich herbeigeführt, um mit dem Geld seiner Hausratversicherung Schulden zu begleichen? 2. Fall: Tara soll ihre blinde Freundin Sandy von einer Brücke gestoßen haben. Gerade noch rechtzeitig kann die hilflose Frau aus dem eiskalten Wasser gerettet werden.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen