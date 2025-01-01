Richterin Barbara Salesch
Folge 1283: Heute damals
43 Min.Ab 12
Kurz nach der Trennung soll Sven seine Ex-Freundin Martina in ihrer Wohnung überwältigt und vergewaltigt haben. Doch er behauptet, dass es lediglich Sex mit der Ex gewesen ist. Warum behauptet Martina plötzlich, schon einmal von Svens Freund Peter vergewaltigt worden zu sein? Verstrickt sie sich in Lügen, um ihren Onkel zu schützen, der nicht nur als wahrer Täter in Frage kommt, sondern auch Martinas Schwester geschwängert haben könnte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick