Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1274
44 Min.Ab 12

Thorsten wird beschuldigt, seinen Schwiegervater nach einem Streit über dringend benötigtes Geld für eine Operation der vierjährigen Emma mit einem Bolzenschneider erschlagen zu haben. Ist er zum Mörder geworden, damit seine Frau mit dem zu erwartenden Erbe die teure Herz-OP für die gemeinsame Tochter finanzieren kann oder steckt ein bisher unbekanntes Familiengeheimnis dahinter?

SAT.1
