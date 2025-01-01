Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1287
44 Min.Ab 12

Linda und Thomas sollen die Äthiopierin Sally unter menschenunwürdigen Bedingungen in ihrem Haus gefangen gehalten und gezwungen haben, 16 Stunden am Tag Sklavenarbeit zu verrichten. Ist dem Ehepaar ihr plötzlicher Reichtum zu Kopf gestiegen oder will sich Sally rächen, weil sie von Linda und Thomas vor die Tür gesetzt worden ist?

SAT.1
