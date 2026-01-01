Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sylt

SAT.1Staffel 8Folge 1279
Sylt

SyltJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1279: Sylt

44 Min.Ab 12

Nach der Entführung seines Sohnes soll Dirk den Kidnapper mit einem Messer niedergestochen haben, weil die Strafe für das Verbrechen in seinen Augen viel zu gering ausgefallen ist. Hat der besorgte Familienvater Selbstjustiz geübt, weil er sich ungerecht behandelt fühlte oder hat die Tat etwas mit dem bisher immer verschwiegenen Familiengeheimnis zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen