SAT.1Staffel 8Folge 1295
45 Min.Ab 12

Durch brutale Messerstiche in den Unterbauch wird die Prostituierte Monika an der Gebärmutter so stark verletzt, dass sie nie Kinder bekommen wird. Hat Stammfreier Sebastian zugestoßen, weil er Monikas Zurückweisung nicht ertragen konnte, als sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat? Oder wollte ihr Zuhälter Rokko verhindern, dass sie ihren Job an den Nagel hängt, um ein neues Leben mit ihrem Freund zu beginnen?

