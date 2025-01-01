Richterin Barbara Salesch
Folge 1299: Die Drogenärztin
44 Min.Ab 12
Weil Simone die Chirurgin Christine Wallraff für den Tod ihres einjährigen Sohnes verantwortlich machte, soll sie versucht haben, die Ärztin mit ihrem Gürtel zu erwürgen - sie überlebte nur knapp. Hat sich die verzweifelte Mutter für den Tod ihres Kindes gerächt, das bei einer Notoperation verblutete? Oder war Christine gar nicht die tadellose Ärztin, für die sie alle halten?
