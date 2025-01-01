Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1302
Folge 1302: Brüderchen und Schwesterchen

44 Min.Ab 12

Zwei Frauenleichen, wenige Meter von einander entfernt, geben Rätsel auf: Beide wurden nicht am Fundort ermordet, sondern nur dort abgelegt. Eine der Frauen soll von Kriminalkommissarin Nina ermordet worden sein. Hat sie ihre Karriere aufs Spiel gesetzt, weil Anna früher in kriminellen Kreisen verkehrte und deshalb eine Gefahr für ihren Bruder darstellte oder soll sie als Opfer herhalten, weil sie den wahren Mörder schützen muss?

