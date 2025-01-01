Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Mamas Lover

SAT.1Staffel 8Folge 1310
Mamas Lover

Mamas LoverJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1310: Mamas Lover

44 Min.Ab 12

Frank wird erschossen in seinem Antiquitätenladen gefunden. Alles sieht nach einem Raubmord aus, doch etliche Ungereimtheiten lassen die Ermittler stutzig werden. Steckt möglicherweise Ehefrau Laura hinter dem Mord, weil sie ihre alte Jugendliebe nach 17 Jahren wieder getroffen hat und für Carsten frei sein wollte? Mysteriös ist auch, dass Franks Sohn Benjamin seit dem Tatabend verschwunden ist ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen