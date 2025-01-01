Richterin Barbara Salesch
Folge 1310: Mamas Lover
44 Min.Ab 12
Frank wird erschossen in seinem Antiquitätenladen gefunden. Alles sieht nach einem Raubmord aus, doch etliche Ungereimtheiten lassen die Ermittler stutzig werden. Steckt möglicherweise Ehefrau Laura hinter dem Mord, weil sie ihre alte Jugendliebe nach 17 Jahren wieder getroffen hat und für Carsten frei sein wollte? Mysteriös ist auch, dass Franks Sohn Benjamin seit dem Tatabend verschwunden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick