Richterin Barbara Salesch
Folge 1314: Das Schwiegermonster
45 Min.Ab 12
Nach einem zweimonatigen Martyrium soll Patrizia ihre Schwiegermutter ins Auto gelockt und in einem Waldgebiet ausgesetzt haben. Die Frau irrte stundenlang herum, bis sie mit Erfrierungen an den Füßen zu einer Straße zurückfand und ins Krankenhaus gebracht wurde. Wollte Patrizia den "Hausdrachen" wenigstens kurzzeitig vom Hals haben oder hat die rüstige Dame zusammen mit ihrer Ex-Schwiegertochter den Plan ausgeheckt, um Patrizia loszuwerden?
