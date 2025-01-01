Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Retter in der Not

SAT.1Staffel 8Folge 1315
Folge 1315: Retter in der Not

44 Min.Ab 12

In buchstäblich letzter Sekunde kann Marius die Rollstuhlfahrerin Marie nachts aus ihrem brennenden Haus retten. Doch statt eines Dankeschöns zeigt Marie ihren Retter an, weil der in ihre Villa eingebrochen sein soll. Hat der vermeintliche Lebensretter mit seinem Komplizen Johannes das Feuer gelegt, um Einbruchsspuren zu vernichten? Immerhin hat der ehemalige Häftling Johannes genug Gründe sich an dem Ehemann von Marie zu rächen ...

