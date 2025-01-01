Richterin Barbara Salesch
Folge 1319: Über den Wolken
44 Min.Ab 12
Mit zerrissener Kleidung wird die Stewardess Anke auf der Herrentoilette des Flughafens gefunden. Ihr Ex-Freund Michael soll sie vergewaltigt haben, behauptet aber, er habe Anke nur zufällig mit seiner neuen Freundin getroffen. Aber beide, Opfer und mutmaßlicher Täter, scheinen vertuschen zu wollen, was wirklich passiert ist ...
