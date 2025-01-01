Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1374
Folge 1374: Letzter Atemzug

44 Min.Ab 12

Gefesselt, geknebelt und tot wird der Rechtsanwalt Robert in einem Hotelzimmer gefunden. Domina Eva, bei ihren Kunden besser bekannt als Lady Sofia, soll ihn bis zum Tod stranguliert haben. Hat sie tatsächlich ihren besten Kunden umgebracht, nur um sein Geld zu stehlen? Oder war der erfolgreiche Anwalt mehr als nur ein Freier, der sie für ihre Dienste bezahlt hat?

SAT.1
