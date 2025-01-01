Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1380
44 Min.Ab 12

Ein Schuss verfehlt Mattias Herz nur um Haaresbreite, als er vor seinem Haus Opfer eines Mordanschlags wird. Wurde Nina, die Freundin seiner Lebensgefährtin, beinahe zur Mörderin, weil sie den Tod ihres sechsjährigen Sohnes rächen wollte? Der wurde nämlich entführt und getötet, nachdem Matthias sich geweigert hat, das Lösegeld zu bezahlen...

