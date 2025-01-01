Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1392
Folge 1392: Das Zimmermädchen

44 Min.Ab 12

Der vermögende Wolfgang ist angeklagt, in ein Verbrechen verwickelt zu sein: Ihm wird vorgeworfen, ein Zimmermädchen des noblen Hotels "All Season", in dem er oft abgestiegen ist, entführt zu haben. In ihrer Gefangenschaft sollte Jaqueline mit Gewalt dazu gezwungen werden, ein Papier zu unterschreiben, in dem sie zugibt, dass ihre Tochter Romy nicht von Wolfgang ist ...

SAT.1
