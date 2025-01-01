Richterin Barbara Salesch
Folge 1421: Falsches Spiel
44 Min.Ab 12
Mit zwei gezielten Schüssen soll Vincent seine Ex-Freundin Jenny hingerichtet haben, nachdem ihr Vater ihm 100.000 Euro Lösegeld für die Freilassung seiner Tochter gezahlt hat. Vincent streitet die Entführung und Ermordung von Jenny ab und behauptet, sie zu lieben. Ist er wirklich der Täter oder hat Jennys verhasste Stiefmutter etwas mit der Tat zu tun?
