Richterin Barbara Salesch
Folge 1424: Unerfüllte Liebe
44 Min.Ab 12
Armin ist angeklagt, seine große Jugendliebe Ellen erdrosselt zu haben. Angeblicher Grund für den Ausraster: Ellen wollte die gemeinsame Vergangenheit nicht wieder aufleben lassen und keine Beziehung mit Armin eingehen. In der Wohnung wurden tatsächlich Spuren von ihm gefunden, aber sind die Indizien wirklich so eindeutig? Oder stecken Ellens Stiefkinder hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick