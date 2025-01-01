Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Funker-Falle

SAT.1Staffel 8Folge 1426
Die Funker-Falle

Die Funker-FalleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1426: Die Funker-Falle

44 Min.Ab 12

Mit voller Wucht soll Martin seine Ex-Freundin Celine mit dem Kopf auf eine Tischplatte gestoßen haben, woraufhin sie an einer Gehirnblutung gestorben ist - Celine hatte es abgelehnt, mit ihm über die frische Trennung zu sprechen, er soll ihr dann die Kleider vom Leib gerissen und sie brutal vergewaltigt haben. Ist Martin nicht darüber hinweggekommen, dass er sich extra wegen Celine von Petra getrennt hat?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen