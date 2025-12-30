Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

In den Gewässern der Highlands

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 06.01.2026
In den Gewässern der Highlands

In den Gewässern der HighlandsJetzt kostenlos streamen

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

Folge 1: In den Gewässern der Highlands

42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die Schlacht um Culloden fand im Jahr 1746 im schottischen Inverness statt. Rick Edwards und Beau Ouimette suchen nach Hinweisen auf den Verbleib von Charles Edward Stuart, der auf der Flucht vor der Regierung den Fluss Nairn überquert haben soll.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser
Kabel Eins Doku
River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

River Hunters - Schatzjäger unter Wasser

Alle 1 Staffeln und Folgen