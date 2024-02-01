Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Willkommen an der Ostküste - Von New York bis Pennsylvania!

Kabel EinsStaffel 2Folge 1vom 01.02.2024
Willkommen an der Ostküste - Von New York bis Pennsylvania!

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 1: Willkommen an der Ostküste - Von New York bis Pennsylvania!

90 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 6

Roadtrip Amerika Nummer zwei startet für die Spitzenköche auf Long Island im Bundesstaat New York. Hier kommen sie mit ihrem Riesencamper schnell an ihre Grenzen, denn dieser ist für viele Brücken einfach viel zu hoch. Außerdem umrunden die Spitzenköche mit Jetskis die Freiheitsstatue in New York und probieren Ziegenhirn. Danach geht es auf einen 387 Meter hohen Wolkenkratzer. Zum Abschluss erkunden sie Philadelphia und begeben sich auf die Spuren der legendären Rocky-Filme.

