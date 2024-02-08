Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Die alte und die neue Welt - Pennsylvania bis North Carolina

Kabel EinsStaffel 2Folge 2vom 08.02.2024
Die alte und die neue Welt - Pennsylvania bis North Carolina

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 2: Die alte und die neue Welt - Pennsylvania bis North Carolina

90 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 6

Die zweite Woche startet für die Spitzenköche in Pennsylvania: In Lancaster treffen sie auf Amish, die aus religiösen Gründen Technik ablehnen. In North Carolina erwarten die drei eingelegten Eier und klassisches Whole Hog Barbecue - dabei werden Schweinehälften komplett auf den Grill gelegt. In Charlotte gibt es auch mal wieder deutsche Küche - inklusive eines Wettbewerbes im Maßkrug-Stemmen!

