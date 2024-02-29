Roadtrip Amerika - Das große WiedersehenJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 5: Roadtrip Amerika - Das große Wiedersehen
90 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 6
Frank, Alex und Ali treffen sich zum Abschluss der zweiten Staffel in Berlin wieder: Nach zwei Roadtrips, acht Wochen in einem Camper und 11.000 Kilometern schauen sie sich gemeinsam exklusives Bonusmaterial und die besten Momente der beiden Roadtrips an. Es gibt emotionale Geständnisse und sogar Tränen! Und Frank präsentiert sogar am Ende den Song der drei Spitzenköche.
