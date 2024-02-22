Schiefe Töne und Voodoo: Tennessee und LouisianaJetzt kostenlos streamen
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Folge 4: Schiefe Töne und Voodoo: Tennessee und Louisiana
90 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 6
Ihre letzte Etappe startet mit einer großen Überraschung von Frank: Er lädt seine Freunde Ali und Alex in das legendäre Sun Studio in Memphis ein - hier hat der King of Rock 'n' Roll persönlich seinen ersten Song aufgenommen. Anschließend geht es weiter nach Louisiana. Hier lernen die drei Spitzenköche die typische Südstaatenküche kennen: Von kreolischen Jambalaya bis hin zu Französisch inspirierten Beignets.
