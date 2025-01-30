Zum Inhalt springenBarrierefrei
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Schnitzen, Schnitzel und luftige Höhen! Oh wie schön ist Kanada

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 30.01.2025
Schnitzen, Schnitzel und luftige Höhen! Oh wie schön ist Kanada

Schnitzen, Schnitzel und luftige Höhen! Oh wie schön ist KanadaJetzt kostenlos streamen

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Folge 3: Schnitzen, Schnitzel und luftige Höhen! Oh wie schön ist Kanada

91 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Nach einem letzten kulinarischen Stopp in den USA überqueren die drei Spitzenköche die Grenze nach Kanada. An den Niagarafällen planen sie bei einem Helikopterflug die Gegend zu erkunden, bevor sie Toronto und Umgebung unsicher machen. Sie lassen sich von einem Kollegen mit Marihuana bekochen und versuchen sich an Holzarbeiten mit Motorsägen. Am ehemals höchsten Gebäude Amerikas, dem CN Tower in Toronto, versuchen die drei, ihre Höhenangst mal wieder zu überwinden.

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
Kabel Eins
Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

Roadtrip - Drei Spitzenköche auf vier Rädern

