"Auf die Familie!" Drei Freunde blicken auf 15 Bundesstaaten & Provinzen zurück!

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 13.02.2025
91 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Alexander Kumptner ist Vater geworden und wird von Frank Rosin und Ali Güngörmüs zu einem gemeinsamen Abend eingeladen. Es gibt tolles Essen und viele Überraschungen. Unter anderem kommt ein Tätowierer vorbei, um Alex den Namen seines Sohnes zu tätowieren. Außerdem schauen sich die drei die besten TOP-15-Staaten und Provinzen ihrer gemeinsamen Roadtrips durch Kanada und die USA an. Welcher Ort hat sie am meisten begeistert? Und wohin wollen sie beim nächsten Mal reisen?

