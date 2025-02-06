Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 4vom 06.02.2025
91 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12

Bevor die drei Spitzenköche Ontario verlassen, betrinken sie sich mit BBQ-Legende Ted Reader. In der liberalen Metropole Toronto lassen sie sich zudem in Drag Queens verwandeln. Werden sie den Mut finden, so in einem Club aufzutreten? In der französischsprachigen Provinz Quebec angekommen, kommen sie kolossalen Bisons ganz nah und werden sogar von kanadischen Hockeyspielern herausgefordert! Ein Survivaltrainer versucht, ihnen das Überleben in der Wildnis nahezubringen.

