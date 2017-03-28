Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 10Folge 2vom 28.03.2017
88 Min.Folge vom 28.03.2017Ab 12

Diese Woche geht es in die Heimat des Sternekochs Frank Rosins: Das Ruhrgebiet! In Duisburg leiten Uwe und Anja Zimmermann die Keller-Pizzeria "Piccolino". Ihre Spezialität: Gluten- und laktosefreie Pasta und Pizzen. Doch die angebliche Marktlücke spült keine Gäste ins Lokal. Dem gelernten Klempner und seiner Frau fehlt es an jeglichen gastronomischen Kenntnissen: Sie können weder kochen noch kalkulieren und kennen nicht einmal die Gerichte auf ihrer Karte ...

