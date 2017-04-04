Im "M Worscht" geht's um die WurstJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Im "M Worscht" geht's um die Wurst
88 Min.Folge vom 04.04.2017Ab 12
Diese Woche geht es ins bunte Offenbach am Main - auch bekannt als der "Kiez" von Frankfurt. Mittendrin das "M Worscht" - eine Mischung aus Würstchengrill und Burgerbude. Für die türkische Betreiberin Gül und ihren Mann André ist der Imbiss ein lang ersehnter Schritt in die Selbstständigkeit. Doch von Würstchen grillen hat das Ehepaar keine Ahnung, denn beide sind eigentlich Fitnesstrainer. Auch finanziell stecken Gül und André in einer verzwickten Lage ...
