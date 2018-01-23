Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 10Folge 8vom 23.01.2018
89 Min.Folge vom 23.01.2018Ab 6

Das gemütliche Städtchen Braunschweig in Niedersachsen: Sternekoch Frank Rosin ereilt ein Hilferuf aus dem Hotel-Restaurant Heideschänke. Der 16-jährige Silvan sorgt sich um die Existenz seiner Eltern - Frank Rosin ist seine letzte Hoffnung! Der Sternekoch erkennt schnell, was hier im Argen liegt: Besitzer Martin Klages, der den Betrieb in dritter Generation führt, arbeitet nur so viel wie nötig. Derweil schmeißt seine Verlobte Heike alles alleine ...

