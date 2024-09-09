Im "TC Sölderholz" schwankt Doro zwischen Kraftlosigkeit und BeratungsresistenzJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Im "TC Sölderholz" schwankt Doro zwischen Kraftlosigkeit und Beratungsresistenz
90 Min.Folge vom 09.09.2024
Doro Kube aus Dortmund ist am Ende ihrer Kräfte. Seit 2016 führt die gelernte Pferdewirtin eine Gaststätte in einem Tennisverein - erfolglos. Zudem wird der finanzielle Druck immer größer. Beim Testessen wird schnell klar, dass Doro nicht unschuldig an dieser Misere ist. Wird die temperamentvolle Chefin die Hilfe von Profi Frank annehmen oder muss Doro ihren Traum für immer begraben?
