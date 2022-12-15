Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Restaurant "Rosmarino" gerät wortwörtlich ins Schwimmen!

Kabel EinsStaffel 15Folge 5vom 15.12.2022
87 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12

Frank Rosin erreicht ein Hilferuf aus einer ungewöhnlichen Location, in der Betreiber Antonio Cicchino wortwörtlich ins Schwimmen gerät. Das italienische Restaurant "Rosmarino" im Taunus versteckt sich nämlich in einem Hallenbad. Antonio ist Vollblutitaliener und will hier eigentlich mit seiner Heimatküche bestechen. Die Badegäste bestellen allerdings nur Pommes und Gäste von außerhalb bleiben aus. Die Folge: eine finanzielle Katastrophe! Kann der Profi hier helfen?

