Das "Punto Lationo" steht fast vor der ewigen SiestaJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Das "Punto Lationo" steht fast vor der ewigen Siesta
84 Min.Folge vom 30.06.2022
Frank Rosin ereilt ein Hilferuf aus Oberreifenberg. Dort betreiben Daniela und Ehemann Matthias das lateinamerikanische Restaurant "Punto Latino". Der Profi erkennt schnell, wo der Schuh drückt: Völlige Überforderung in der Küche, lustlose Ausstrahlung an der Bar und enttäuschte Testesser sind das Ergebnis des ersten Tages. Der Sternekoch muss sein ganzes Herzblut in diesen Fall stecken, um der vierköpfigen Familie eine finanzielle und kulinarische Perspektive zu schaffen.
