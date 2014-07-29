Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bayern trifft Kroatien: Landgasthof "Zum Spatzl"

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 29.07.2014
87 Min.Folge vom 29.07.2014Ab 6

Der Landgasthof "Zum Spatzl" hat kein Konzept. Wirt Sascha bietet Speisen verschiedener Länder an, die Innengestaltung ist ein kitschiges Sammelsurium. Zudem schreibt das Unternehmen rote Zahlen, und das auf Kosten der Eltern. Rosin wird voll gefordert!

